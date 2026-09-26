كما ذكرت «الرياضية».. الأخضر يغير 5 لاعبين

خرج خمسة لاعبين من التشكيل الذي مثّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في انطلاقة «خليجي 27»، ويبدأ آخرون بدلًا منهم أمام عُمان، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى، مصداقًا لخبر نشرته «الرياضية»، قبل اللقاء بساعات.

وخلا التشكيل المعلن للمباراة من نواف العقيدي، حارس المرمى، الذي غادر البطولة نهائيًا بداعي إصابة تعرض لها خلال المواجهة الأولى أمام الكويت.

ويغيب أيضًا عن التشكيل نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد الإله العمري، قلب الدفاع، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، وعبد الله الحمدان، رأس الحربة، بعدما قرّر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، وضعهم على مقاعد البدلاء.

وبدلًا من اللاعبين الخمسة، دخل التشكيل محمد العويس، حارس المرمى، وحسان تمبكتي، قلب الدفاع، والجناح سلطان مندش، وعلاء آل حجي، لاعب الوسط، وفراس البريكان، رأس الحربة.

ويبدأ دونيس المباراة بالعويس، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد أبو الشامات وحسان تمبكتي وحسن كادش ومتعب الحربي.

وفي خط الوسط يلعب علاء آل حجي إلى جوار محمد كنو، وأمامهما صالح أبو الشامات وهمام الهمامي وسلطان مندش المساندين للمهاجم الوحيد فراس البريكان.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة وفي رصيده 3 نقاط جمعها من الفوز على نظيره الكويتي بهدف نظيف، فيما تدخلها عمان بنقطة واحدة بعد التعادل مع العراق 1ـ1.