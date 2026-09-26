أخضر اليد يبدأ إعداد المونديال

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، الخميس، تجمعًا داخليًا في المنطقة الشرقية، يستمر حتى 7 أكتوبر المقبل، ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة، يتقدمها بطولة كأس العالم 2027.

واختار الجهاز الفني للأخضر 26 لاعبًا للمشاركة في التجمع، وهم: صادق المحسن، عبد الله آل حماد، حسين المحسن، عبد الله المرهون، حسن آل تريك، أحمد العبيدي، حيدر آل حسن، محمد آل عباس، عبد الله الخليلي، حسن الفضل، حمدي أبو عبيد، محمد القايد، علي آل إبراهيم، علي التاروتي، بدر القرني، مجتبى السالم، حسين التاروتي، علي السنني، سلمان المعيني، حسام جاد، حسن التريكي، حسن آل محمد، حسين فريج، عبد الله السعدون، مهدي السالم، وأمجد بيضي.

ويأتي التجمع ضمن مراحل تحضير المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة العالم للرجال 2027، المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل، بعدما حصل الأخضر على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة.

وتنتظر المنتخب السعودي عقب المونديال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجليس 2028»، المقررة خلال مايو 2027، ضمن الاستحقاقات المقبلة للأخضر.