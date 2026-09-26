21 أكتوبر.. آل الشيخ يعلن انطلاق موسم الرياض 2026

كشف معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، عن انطلاق موسم الرياض 2026، الأربعاء، 21 أكتوبر المقبل.

وجاء الإعلان عبر فيديو تشويقي استعرض ملامح موسم استثنائي يمتد على مدار عشرة أسابيع حافلة بالفعاليات والتجارب المتميزة، ليجمع العالم مجددًا في قلب السعودية.

واستعرض الفيديو، الذي بُث عبر حساب معالي المستشار على منصة «إكس»، جانبًا من التجارب المنتظرة، من نزالات الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC، إلى بطولة «Six Kings Slam» التي تستقطب عشاق التنس من أنحاء العالم. كما تضمن مشاهد لحفلات موسيقية وعروض مسرحية كوميدية، إلى جانب تجارب مخصصة للأطفال والعائلات.

وتحضر في النسخة السابعة من «موسم الرياض»، «بوليفارد وورلد» إحدى المناطق الأكثر إقبالاً، بوصفها وجهة تلتقي فيها ثقافات العالم وأماكنه وتجاربه، فيما تعود «بوليفارد سيتي» بتصور متجدد، إذ ستضم «وندر جاردن» الحديقة الترفيهية والتي تأخذ في كل مرة طابع جديد.

كما أشار الفيديو إلى مناطق «ذا جروفز» و«سوق المزارعين»، وإلى معرض «أنا عربية» الذي ينظم في منطقة «فيا رياض»، إلى جانب فعاليات أخرى.

واختتم الفيديو رسالته بالترحيب بكل من يقصد الرياض، سواء جاء بحثًا عن حماسة المنافسات، أو شغف الاكتشاف، أو ليلة تقوده إلى ما لم يكن يتوقعه في موسم الرياض بشعاره «Big Time».