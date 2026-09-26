عُمان تواجه الصقور بدفاع جديد

غيَّر المنتخب العُماني الأول لكرة القدم أحد قلبيّ دفاعه والظهير الأيمن، مستعينًا بمصعب الشقصي وغانم الحبشي أساسيين أمام نظيره السعودي، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج الـ 27.

وقرَّر المغربي طارق السكتيوي، مدرب عُمان، إبعاد أمجد الحارثي، الظهير الأيمن، وخالد البريكي، قلب الدفاع، إلى مقاعد البدلاء، بعدما اعتمد عليهما في المباراة الأولى أمام العراق التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

واختار الحبشي والشقصي بدلًا منهما، فيما حافظ على بقية الأسماء التي بدأت المباراة الماضية.

ويخوض «الأحمر» المباراة بإبراهيم المخيني، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار غانم الحبشي ومصعب الشقصي وخالد الغطريفي وأحمد الكعبي.

وفي خط الوسط يلعب عبد الله فواز وحارب السعدي وسلطان المرزوق، ويتمركز على الطرفين ناصر الرواحي وجميل اليحمدي، الجناحان الأيمن والأيسر، فيما يقف عصام الصبحي مهاجمًا وحيدًا.