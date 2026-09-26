المبارك: متمسكون ببراءة سيتي.. ولن نمنحهم الفرصة

حذر خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من التسرع في استخلاص النتائج والاستنتاجات عقب الإعلان عن إدانة بطل الدوري 10 مرات بالتلاعب المالي، مؤكدًا تمسكهم ببراءتهم وقدرتهم على تجاوز هذا التحدي.

وكانت لجنة مستقلة أعلنت الجمعة إدانة النادي بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية الدوري الممتاز من بين 115 تهمة بعد تحقيقات استمرت عدة أعوام، بحسب تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» الجمعة.

وأوضح التقرير أن التهم تعود إلى موسم 2009ـ2010 وحتى اختتام التحقيق الذي استمر خمسة أعوام في موسم 2022ـ2023، وخلال تلك الفترة توج النادي بعدد كبير من الألقاب خلال تلك الفترة، حيث فاز بـ 20 بطولة.

في حين لم يصدر بيان رسمي بعد من اللجنة، إلا أنه بات من المعروف الآن أن التقرير أحدث صدمة في عالم كرة القدم ويفتح الباب أمام سلسلة من العقوبات قد تصل إلى تجريده من بعض الألقاب أو الهبوط.

وقال المبارك في بيان نشره على موقع النادي السبت: «بعد التقارير الإعلامية يوم الجمعة، أمضى الكثير منكم أمسيته في الإجابة على أسئلة، ورسائل الأصدقاء، والعائلة، والزملاء. وأنا كذلك. إليكم ما قلته لعائلتي: لا يزال أمامنا طريق طويل في إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي لا يزالان قويين كما كانا في البداية».

وأضاف: «هناك أمور كثيرة أودّ مشاركتها معكم لتوضيح سبب ثقتنا الكبيرة بموقفنا. لكنّ التزامنا التامّ بسرية الإجراءات القانونية وحرصنا على احترامها يمنعني من ذلك في الوقت الراهن. حتى هذه الرسالة خضعت لعدة تدقيقات قانونية للتأكد من مطابقتها للشروط».

ودعا المبارك إلى الاطلاع على بيان النادي الذي أصدره الجمعة بشأن القضية، والذي أكد فيه أن عملية التدقيق في تلك الاتهامات لا تزال جارية، مع وجود عناصر لم تستكمل بعد وتخضع لسرية تامة. لافتًا إلى أن موقف النادي ما زال متسقًا مع البيان الذي أصدره في فبراير 2023، والذي أكد فيه احترامه للإجراءات القانونية الواجبة بجدية.



وأوضح المبارك: «رغم أن البعض سارع إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، ورغم الضجيج المحيط بنا، إلا أن شيئًا لم يتغير. لقد واجهنا تحديات معًا من قبل وانتصرنا. لا يزال هناك الكثيرون ممن يسعون لتقويض زخم نادينا، ولن نمنحهم هذه الفرصة».

وأضاف: «تنتظرنا لحظات مثيرة بعد هذه الاستراحة الدولية. سنسافر إلى أنفيلد بعد أسبوعين، ثم نستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، لحظات تمنحنا فرصة للاحتفاء بقوة عائلة مانشستر سيتي».

ومن المتوقع أن يستأنف النادي القرار في حال صدوره رسميًا وسيتاح له ذلك خلال 14 يومًا، لكن لا يحق له ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وكان سيتي استأنف من قبل أمام «كاس» العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة ضده في 2020 بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين وتغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكسب النادي الاستئناف، وألغت المحكمة عقوبة الإيقاف الأوروبي وقلصت الغرامة إلى 10 ملايين فقط لعدم التعاون، واعتبر ذلك انتصارًا قانونيًا كبيرًا.