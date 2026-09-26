276 رأسا تخوض منافسات بطولة الخيل العربية الأصيلة

تتنافس 276 رأسًا على ألقاب الدورة 15 من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة في مزرعة الخالدية ابتداءً من الخميس المقبل.

وتبدأ عند الـ 04:00 عصرًا منافسات البطولة التي تعد من أبرز البطولات السعودية، وتجمع نخبة الملاك والمربين والمهتمين بالخيل العربية في منافسة تعكس جمال وأصالة السلالات العربية، وتسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز مكانة السعودية في هذا القطاع.

وتدخل الخيول المنافسات على 20 شوطًا، و6 بطولات نهائية مع جوائز مالية بلغت قيمتها 700000 ريال سعودي تسلم للمراكز السبعة الأولى الفائزة من كل شوط.

كما تم تجهيز منطقة خاصة للفعاليات تلبي حاجة الزوار ومربي الخيل شملت معارض ومنتجات مرتبطة بالخيل العربية والتراث السعودي، إضافة إلى ألعاب وفقرات تفاعلية للعائلات والزوار، ومنطقة خاصة بالمطاعم والمقاهي.

الجدير بالذكر أن البطولة تنظم وفق أحكام وضوابط المنظمة الأوروبية «الإيكاهو» وتحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.