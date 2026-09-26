دوري الدرَّاجات.. المجتمع وبيش يتصدران «الاتحاد الأولى»

تُوِّج فريق المجتمع بالمركز الأول في منافسات الفرق لفئة النخبة، ضمن بطولة دوري الاتحاد الأولى للدرَّاجات، التي اختتمت السبت في أبها، فيما حصد علي جساس، درَّاج فيفا، المركز الأول في منافسات الفردي.

وحلَّ السلام ثانيًا في ترتيب فرق النخبة، وجاء الرائد ثالثًا، بينما نال يوسف بدادو، دراج المجتمع، المركز الثاني على صعيد الفردي، وحلَّ حسن البراهيم، دراج السلام، ثالثًا.

وفي منافسات الأولمبي، حقق فريق بيش المركز الأول في ترتيب الفرق، متقدمًا على الفتح، صاحب المركز الثاني، وأبها الذي حلَّ ثالثًا.

وعلى مستوى الفردي لفئة الأولمبي، انتزع جهاد علي الحسن المركز الأول، وجاء حيدر العبادي، دراج الفتح، ثانيًا، فيما حلَّ البراء آل النغف، دراج أبها، في المركز الثالث.

واستضافت أبها منافسات البطولة على مدى يومي الجمعة والسبت، ضمن الموسم الرياضي 2026ـ2027، بمسافتين بلغتا 70 و80 كيلومترًا.