آسيوية السلة.. الاتحاد يخسر أمام الكويت

خسر فريق الاتحاد الأول لكرة السلة أمام الكويت الكويتي 97ـ105، السبت، في مستهل مشواره ضمن منافسات «فاينل 8» من بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة «وصل».

وأنهى الكويت الربع الأول متقدمًا 28ـ23، وحافظ على أفضليته مع نهاية الشوط الأول 53ـ47.

وواصل الفريق الكويتي تفوُّقه خلال الربع الثالث، الذي أنهاه 81ـ74 قبل أن يحسم المواجهة 105ـ97.

ويلاقي الاتحاد فريق السكك الحديدية الهندي، الإثنين، في ثاني مبارياته، ويختتم مواجهاته في هذه المرحلة أمام الرياضي بيروت اللبناني، الأربعاء.