النصر يستثني المصابين من الإجازة

استمر اللاعبون المصابون بفريق النصر الأول لكرة القدم في برامجهم التأهيلية، السبت، فيما حظي البقية بإجازة تستمر يومين ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة التوقف.

وضمت قائمة المصابين تسعة لاعبين، وهم: عبد الرحمن غريب، سالم النجدي، سعد الناصر، أيمن يحيى، الفرنسي كينسجلي كومان، راغد النجار، محمد مران، مبارك البوعينين، وراكان الغامدي، علمًا أن القائمة تضم لاعبًا عاشرًا وهو سلطان الغنام، لكنه موجود حاليًا في مستشفى سبيتار القطري بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي.

وواصل المصابون التسعة برامجهم التأهيلية التي تنوعت بين التمارين الخاصة في الصالة والتدريبات بالكرة حسب ما كشف عنه النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتعرض غريب لتمزق في مفصل القدم، أما يحيى والناصر وكومان فيعانون من إصابات عضلية، بينما أجرى النجدي جراحة في الأنف، وفي المقابل أصيب الغامدي بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف، بينما أجرى النجار والبوعينين عمليتين جراحيتين بعد تعرضهما لقطع في الرباط الصليبي.

إلى ذلك، يعود الفريق النصراوي مجددًا إلى أجواء التدريبات الإثنين وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الأسترالي آنج بوستيكوجلو في فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، إضافة إلى التحاق آخرين وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنتخباتهم خلال «أيام فيفا».

ويستأنف النصر رحلة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي في 9 أكتوبر المقبل عندما يواجه الدرعية على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة، وبعدها بثلاثة أيام يستقبل ضيفه نيفتشي الأوزبكي على الملعب ذاته ضمن ثاني جولات مجموعة المغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.