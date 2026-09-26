العراق يقصي الكويت.. ويعزز حظوظ التأهل

أقصى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي من بطولة «خليجي 27» بعد فوزه القاتل عليه 3ـ2، السبت، خلال المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، إذ افتتح «أسود الرافدين» النتيجة عبر زيدان إقبال في الدقيقة 52، وأعاد المنتخب الكويتي المباراة إلى نقطة البداية حينما أدرك التعادل بواسطة يوسف ناصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 75، لكن المنتخب العراقي تقدم مجددًا بهدف ثانٍ سجَّله سيف رشيد في الدقيقة 83.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بدأت في الدقيقة 90 عندما تمكن المنتخب الكويتي من التعديل عبر يوسف ناصر، وبلغت ذروتها في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+9 التي شهدت تسجيل العراقي نبيل كرار هدفًا قاتلًا منح به منتخب بلاده النقاط الثلاث.

وقبل الهدف بدقيقة، لعب المنتخب الكويتي بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله العوضي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، سجَّل المنتخب العراقي انتصاره الأول في البطولة، رافعًا رصيده إلى أربع نقاط، بينما ظلَّ نظيره الكويتي دون رصيد بعدما تكبد خسارته الثانية على التوالي.

وعزَّز الانتصار حظوظ العراق في التأهل إلى دور الأربعة، إذ يدخل مواجهته ضد الأخضر السعودي، الثلاثاء، بأكثر من فرصة، حيث يكفيه الفوز، كما أن التعادل قد يصعد به إلى المربع الذهبي، لكن في حال خسارة الأخضر أمام عمان في ختام منافسات الجولة الثانية.