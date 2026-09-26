آيت نوري خارج حسابات الجزائر

استبعد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم المدافع ريان آيت نوري من تشكيلته، التي تخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، دون توضيح الأسباب.

ولم يشارك آيت نوري «25 عامًا»، الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، في الفوز 3ـ1 على زامبيا، الجمعة، في المجموعة التاسعة للتصفيات، وانتشرت مقاطع فيديو للمدافع وهو يبدو عليه الغضب خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأوضح المنتخب، في منصة «إكس»، أنَّ المدرب إبراهيم حمداني، قرَّر تسريح آيت نوري، السبت، من الاستحقاق الجاري للمنتخب، وسيعود اللاعب إلى ناديه.

ويعد آيت نوري من اللاعبين الرئيسين في تشكيلة الجزائر، وشارك في ثلاث مباريات من أربع خاضها «محاربو الصحراء» في كأس العالم الصيف الماضي قبل انتهاء رحلته عند دور الـ 32 أمام سويسرا.

واستهل المدرب حمداني مشواره مع الجزائر بالفوز على ضيفته زامبيا، بعد أن حلَّ محل فلاديمير بيتكوفيتش مطلع الشهر الجاري.

وتحل الجزائر ضيفة على بوروندي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، ثم ضد النيجر تجريبيًّا في 6 أكتوبر المقبل.