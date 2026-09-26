السيتي يواجه العاصفة.. مصير اليوفي ينتظره.. ومورينيو يطالب بالمكافأة

خسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فرصة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاستئناف العقوبات المتوقَّع صدورها من قِبل اللجنة القضائية المستقلَّة بشأن اتهامه بخرق القواعد المالية بخلاف ما فعل ذلك من قبل في قضيةٍ مماثلةٍ، كان الاتحاد الأوروبي للعبة طرفًا فيها.

وكان موقع «ذا أثليتيك» كشف، الجمعة، عن أن اللجنة القضائية المستقلة أدانت النادي بارتكاب 114 مخالفةً للقواعد المالية للدوري الممتاز من بين 115 تهمةً بعد تحقيقاتٍ استمرت أعوامًا عدة.

وعلى الرغم من عدم صدور بيانٍ رسمي من اللجنة حتى الآن إلا أن خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أكد في بيانٍ، السبت، تمسُّكهم ببراءتهم من كل التهم الموجَّهة إليهم، لافتًا إلى أن سرية الإجراءات تمنعهم من الكشف عن أسباب ثقتهم بسلامة موقفهم.



وحسبَ «سكاي سبورت» من المتوقَّع أن يستأنف النادي القرار في حال صدوره رسميًّا، وسيتاح له الأمر خلال 14 يومًا، لكن لا يحق له ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وكان سيتي استأنف من قبل أمام «كاس» العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضده عام 2020 بحرمانه من المشاركة في بطولاته لمدة عامين، وتغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكسب النادي الاستئناف، وألغت المحكمة عقوبة الإيقاف، وقلصت الغرامة إلى عشرة ملايين فقط لعدم التعاون، وعدَّ ذلك انتصارًا قانونيًّا كبيرًا.

لكنْ في هذه الحالة لن تكون «كاس» قادرةً على إنقاذ سيتي، إذ إن لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تعترف بها بوصفها جهة استئنافٍ للقضايا المحلية حيث تنصُّ إحدى مواد قواعد المسابقة على أن النزاعات القانونية، والانتهاكات التنظيمية تُحل بالكامل داخل النظام القضائي الخاص بالرابطة، وهذا بعكس لوائح الاتحاد الأوروبي «يويفا» التي تنصُّ على أن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان هي المرجعية النهائية للاستئناف.

عليه، ووفق «سكاي سبورت»، سيقتصر الأمر فقط على مجلسٍ خاصٍّ للاستئناف، يعيِّنه جاري هيكينبوتوم، رئيس اللجنة القضائية المستقلة، ويضم ثلاثة أعضاءٍ، أحدهم يجب أن يكون قد شغل منصبًا قضائيًّا ليرأس المجلس.

وأوضحت أن المجلس يتمتَّع بسلطةٍ تقديريةٍ واسعةٍ فيما يتعلَّق بالاستئناف، ويجوز له قبوله، أو رفضه، أو إصدار أي أمرٍ تراه مناسبًا بما في ذلك تغيير أمر اللجنة التي أصدرت قرارات الإدانة. وتتوفر أمام اللجنة المستقلة مجموعةٌ من العقوبات، تشمل الغرامات، وخصم النقاط وغير ذلك.

وإذا لم يقتنع النادي بقرار لجنة الاستئناف المحلية، فلا خيار أمامه سوى اللجوء إلى المحاكم المدنية العليا التي يقتصر دورها فقط على الطعن في الإجراءات القانونية مثل إثبات وجود تحيزٍ شديدٍ، أو تزويرٍ، أو خطأ إجرائي فادحٍ خلال التحقيقات.

وأشارت «سكاي سبورت» إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تفرض عقوباتٍ محددةً على المخالفات المالية خشية أن تخرق الأندية القواعد عمدًا، وتحمل العقوبة كالغرامة مثلًا بوصفها جزءًا من تكلفة النجاح، طالما أن النتيجة النهائية تضمن لها تحقيق البطولات.

وجرى من قبل خصم ست نقاطٍ من إيفرتون بعد استئناف القرار خلال موسم 2023ـ2024، ثم نقطتين إضافيتين لمخالفة قواعد الربحية والاستدامة. في المقابل، تم خصم أربع نقاطٍ من نوتنجهام فورست في الموسم نفسه.

وذكرت أنه في حال تثبيت الإدانات على سيتي، ستُعقد جلسةُ استماعٍ منفصلةٌ لتحديد العقوبات، لافتةً إلى أنه المرجَّح أن تكون هناك مزيدٌ من القضايا القانونية حيث من المحتمل أن تتخذ الأندية الأخرى إجراءاتٍ قانونيةً ضد مانشستر سيتي بسبب ضياع الألقاب، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل»، السبت، حديث كيران ماجواير، خبير الشؤون المالية لكرة القدم في برنامج «توك تي في» التلفزيوني، بأن خصم النقاط، هو العقوبة الأكثر ترجيحًا مثلما حدث مع نوتنجهام فورست، وإيفرتون لخرقهما القواعد المالية.

لكنْ لا يزال من غير الواضح نوع العقوبة التي يمكن فرضها، وقد تسوء الأمور أكثر بالنسبة إلى سيتي، وقال: «إذا ألقيت نظرةً على دليل الدوري الإنجليزي الممتاز، فستجد أنه ينصُّ على أن توصياتٍ واسعة النطاق بدءًا من الغرامة، مرورًا بخصم النقاط، ووصولًا إلى الطرد من الدوري. أيضًا قد يتم سحب الألقاب التي تم الفوز بها خلال تلك الفترة».

وشبَّه بعضهم هذا الوضع بما واجهه يوفنتوس الإيطالي قبل 20 عامًا، إذ، وفي 2006، جرى تهبيط الفريق إلى الدرجة الثانية، وخُصمت منه 30 نقطةً، وجُرِّد من لقبَين في دوري الأولى بعد ثبوت تورُّطه في سلوكٍ يُعدُّ تزويرًا رياضيًّا.

واستطرد ماجواير: «هناك مسألةٌ منفصلةٌ، تتمثَّل في إمكانية تقدُّم الأندية التي خسرت ألقابًا بطلب تعويضاتٍ لعدم تأهلها إلى البطولات الأوروبية من أجل تعويضها عن خسارة الجوائز المالية، ولدينا سابقةٌ حيث طُلِبَ من إيفرتون دفع 35 مليون جنيه إسترليني لبيرنلي بسبب مخالفةٍ واحدةٍ في موسمٍ واحدٍ».

وفي هذه الحالة، قد تجد أنديةٌ نفسها متقدمةً في ألقابها حيث من المتوقَّع أن تستفيد أنديةٌ مثل مانشستر يونايتد وليفربول إذا جُرِّد سيتي من بطولاته.

وأشارت «ديلي ميل» إلى منشوراتٍ لعدد من لاعبي مانشستر يونايتد في وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بالألقاب التي نالها سيتي على حسابهم، منهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي نشر على منصة «إكس»: «لنتحدث. كم عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز التي فزت بها؟».

ولعب دي خيا مع الفريق من 2011 إلى 2023، وفاز بلقب الدوري موسم 2012ـ2013، لكنْ إذا جُرِّد سيتي من ألقابه الأخيرة، فقد يحصل على ألقابٍ أخرى حيث احتل يونايتد المركز الثاني موسم 2011ـ2012، وهو العام الذي انضم فيه دي خيا إلى الفريق، كما حلَّ وصيفًا موسم 2017ـ2018.

أيضًا، حرص ريو فرديناند، قلب دفاع يونايتد السابق، على توضيح موقفه حيث نشر على «إكس»: «ميداليةٌ أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز ستضاف إلى الخزانة».

وأدلى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق ليونايتد في 2024، بدلوه، وقال في تصريحاتٍ: « فزنا بالدوري الأوروبي، وحققنا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أن لدينا الفرصة للفوز بهذا الدوري. ربما يُعاقب سيتي بالنقاط، ونفوز بالدوري، وحينها سيدفعون لي المكافأة، ويمنحونني الميدالية».

من جانبه، قال ديفيد برنشتاين، الرئيس السابق لمانشستر سيتي، في تصريحاتٍ لإذاعة «تايمز راديو»: «الغرامة المالية لن تكون كافيةً بوصفها عقوبةً محتملةً». داعيًا إلى تسريع عملية الاستئناف.

وأضاف برنشتاين، الذي ترأس النادي بين عامي 1998 و2003: «لا أستطيع إبداء رأي بشأن العقوبة. إذا ثبتت إدانتهم، بعد الاستئناف، بهذه التهم، فإن فريقي المحبوب سيواجه عقوبةً قاسيةً جدًّا».

وتابع: «كل ما يمكنني قوله، هو أن المال ليس كافيًا. من المؤسف أن الأمر سيتطلب شيئًا أكثر صرامةً من ذلك».

وحذَّر كريستيان بورسلو، المدير الإداري السابق لنادي ليفربول والرئيس التنفيذي السابق لأستون فيلا، من أن الوضع قد «يخرج عن السيطرة».

وقال في تصريحاتٍ لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سيلٌ من الدعاوى القانونية، وحالات عدم يقينٍ لا تنتهي على مدى أربعة، أو خمسة أعوامٍ أخرى سيكون أمرًا مروِّعًا جدًّا بالنسبة للعبة».