ممتاز السيدات.. الهلال يكتسح الترجي بسداسية

اكتسح فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات ضيفه الترجي بسداسيةٍ نظيفةٍ، السبت، على ملعب كلية العناية الطبية في ختام مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وافتتحت النيجيرية كرستي أوشيبي أهداف الهلال عند الدقيقة 5، وأضافت الغانية أليس كوزي الثاني «45+3»، وعزَّزت لين محمد تقدُّم فريقها بالثالث «49».

وأحرزت النيجيرية أسيسات أشوالا الهدفين الرابع والخامس «66، و78»، بينما اختتمت عبير ناصر سداسية الهلال في الدقيقة 90+1.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني، إذ فاز على الأهلي والترجي، وخسر أمام الاتحاد، وسجل 17 هدفًا، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

في المقابل، بقي الترجي في المركز الأخير دون نقاطٍ بعد خسارته مبارياته الثلاث، واستقبلت شباكه 25 هدفًا، مقابل تسجيل هدفٍ واحد.