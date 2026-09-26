سوزا: ضيّعنا فرصة الهدف الثالث

عبَّر البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، عن أسفه بعد الخسارة أمام العراق 2ـ3، السبت، في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة «خليجي 27»، مشددًا على أنَّ لاعبيه افتقدوا التركيز في بعض لحظات المباراة.

وسارت المواجهة نحو التعادل 2ـ2، قبل أن يخطف المنتخب العراقي الانتصار 3ـ2 بعد تسجيله هدفًا قاتلًا في الدقيقة «90+9»، ليودع على إثره المنتخب الكويتي منافسات البطولة الخليجية التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل.

وقال سوزا، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «بالتأكيد أشعر بالأسف على الخسارة، وسنحت لنا فرصتان في الشوط الأول، وصنعنا عديدًا من الفرص خلال الشوط الثاني، وكانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الثالث، لكن في النهاية العراق هو من نجح في التسجيل».

وعن تقييمه أداء لاعبيه خلال المباراة، أجاب مدرب المنتخب الكويتي: «فخورٌ باللاعبين والمستوى العالي الذي قدَّموه».

وتابع سوزا: «أجريت بعض التغييرات، وكان علينا أن نكون أكثر تركيزًا في بعض اللحظات، فلا يمكن أن نهاجم طوال الوقت».

واختتم مدرب الأزرق: «لم نحقق النتيجة التي أردناها وعلينا العمل على التفاصيل الصغيرة، من أجل التطور حتى نصل إلى ما نطمح إليه».