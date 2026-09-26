الإصابة تهدد مشاركة مبابي في «الكلاسيكو»

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أصيب بتمدُّدٍ مفرطٍ في ركبته اليسرى، فيما تشير تقاريرُ إلى أن اللاعب سيغيب فترةً قد تصل إلى ثمانية أسابيع، ما يهدِّد مشاركته في «الكلاسيكو» أمام برشلونة بالدوري، 25 أكتوبر المقبل.

وغادر قائد فرنسا صفوف المنتخب بعد أن تعرَّض لإصابةٍ عقب وقتٍ قصيرٍ من تسجيله هدف الفوز 1ـ0 على تركيا ضمن دوري الأمم الأوروبية، الجمعة.

وتلقَّى مبابي «27 عامًا» العلاج إثر تسجيل الهدف، وعاد إلى الملعب فترةً وجيزةً، لكنَّه سقط مجدَّدًا، ولم يتمكَّن من مواصلة اللعب، ما دفع مدربه زين الدين زيدان إلى استبداله في الدقيقة 58 خلال مباراته الأولى في قيادة «الديوك».

وجاء في بيان النادي: «أظهرت الفحوصات التي خضع لها كيليان مبابي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد إصابته بتمدُّدٍ مفرطٍ في الركبة اليسرى». وهو تشخيصٌ مخالفٌ لما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأن الإصابة في وتر الركبة.

ويستضيف ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري خلف برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد، فياريال في الدوري الإسباني، 10 أكتوبر.

ولم يتم إصدار أي تشخيصٍ نهائي، أو تحديد فترة غيابٍ رسميةٍ للاعب حتى الآن في انتظار استكمال التقييم الطبي، لكنْ معلوماتٌ أوليةٌ تشير إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدةٍ تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، وفقًا لصحيفة «آس» وتقاريرَ مقرَّبةٍ من النادي.

وتضاعف القلق داخل الريال بسبب تاريخ مبابي مع ركبته اليسرى، إذ عانى من مشكلاتٍ في المنطقة نفسها الموسم الماضي، ما أثَّر في مشاركته بمبارياتٍ مهمةٍ، وأبعده عن مواجهتَي بنفيكا ومانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وتضاف هذه النكسة الأخيرة إلى قائمةٍ متزايدةٍ من المخاوف بشأن سجل إصاباته حيث عانى اللاعب من سبع إصاباتٍ في أكثر من عامين منذ انضمامه إلى ريال مدريد، لكن النادي يرفض استخلاص أي استنتاجاتٍ قبل اكتمال الفحوصات، وتأكيد طبيعة الإصابة رسميًّا.