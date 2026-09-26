ممتاز السيدات.. 15 هدفا في الجولة الثالثة

شهدت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز للسيدات تسجيل 15 هدفًا خلال أربع مواجهاتٍ، انتهت ثلاثٌ منها بانتصار فريقٍ على آخرَ، مقابل تعادلٍ واحدٍ.

وتنافس القادسية والاتحاد على صدارة الترتيب قبل أن يحسمها الأول لصالحه بفوزه 2ـ1 على ملعب نادي الاتحاد، رافعًا رصيده إلى تسع نقاطٍ، فيما بقي منافسه عند ست نقاطٍ.

وافتُتحت الجولة بتعادل الأهلي ونيوم 1ـ1 على ملعب نادي جدة، فيما كسب النصر نظيره العُلا 3ـ1 على ملعب نادي النصر، واختتمها الهلال بفوزه على الترجي 6ـ0 على ملعب كلية العناية الطبية.

وتصدَّر القادسية ترتيب الدوري برصيد تسع نقاطٍ، يليه الهلال بستٍّ، ثم النصر والاتحاد بالنقاط ذاتها، فالأهلي بأربعٍ، والعُلا بثلاثٍ، ونيوم بنقطةٍ واحدةٍ، فيما حلَّ الترجي أخيرًا دون نقاطٍ.

وسجل الهلال العدد الأكبر من أهداف الجولة «ستة أهداف»، يليه النصر والعُلا بأربعةٍ في مواجهتهما، ثم القادسية والاتحاد بثلاثةٍ، والأهلي ونيوم بهدفين.