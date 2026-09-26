أرنولد: مواجهة الكويت درّستنا

شدَّد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، على ضرورة التعلم من درس مباراتهم أمام الكويت، السبت، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالانتصار والاقتراب خطوة من بلوغ نصف نهائي بطولة «خليجي 27».

وانتظر المنتخب العراقي حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني حتى يتمكن من تسجيل هدف قاتل منحه انتصارًا مهمًا 3ـ2 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال أرنولد: «أتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكرًا، قبل أن يسجل المنتخب الكويتي هدفه الأول».

وتحدث مدرب المنتخب العراقي عن السيناريو المثير للمباراة خاصة في دقائقها الأخيرة، قائلًا: «هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه المواجهة».

كما تطرق المدرب الأسترالي إلى لاعبيه لا سيما أصحاب الخبرة، وأوضح: «نصف اللاعبين سبق لهم المشاركة في كأس العالم وهم عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على القيادة، وهذا عامل مهم بالنسبة لنا، ووجود اللاعبين أصحاب الخبرة يساعدنا كثيرًا، خاصة في تحفيز اللاعبين الشباب ودعمهم».