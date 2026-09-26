الاتحاد الكويتي يعتذر ويمنح جماهيره تذاكر السوبر السعودي

قرَّر الاتحاد الكويتي لكرة القدم منح جماهير «الأزرق» تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي في ديسمبر المقبل، تقديرًا لوقفتها ومساندتها للمنتخب أمام السعودية والعراق في الجولتين الأولى والثانية من بطولة «خليجي 27».

جاء ذلك بعد خسارة المنتخب الكويتي أمام نظيره العراقي 2ـ3، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وخروجه من البطولة الخليجية.

وقدَّم الاتحاد الكويتي، في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، اعتذاره الشديد لجماهير ومتابعي الأزرق على عدم التأهل إلى الدور نصف النهائي من «خليجي 27»، موضحًا أنَّ الجهازين الفني والإداري سيقدمان تقريرًا عن أسباب الخروج من كأس الخليج، وكذلك الوقوف على أوجه الخلل وإيجاد الحلول المناسبة، من أجل تطوير المستوى وتقديم أداء مميز في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف البيان: «تقديرًا لدور الجماهير في الفترة الماضية من خلال مساندتهم ووقوفهم خلف الأزرق في المباراتين أمام السعودية والعراق، قرَّر الاتحاد منحهم تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي التي ستلعب على ملعب جابر الأحمد الدولي في ديسمبر المقبل».

وتستضيف الكويت بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 حتى 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة النصر والأهلي والقادسية والخلود.