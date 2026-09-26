ثلاثية سعودية تكتب التأهل الثامن

بلغ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نصف نهائي كأس الخليج للمرة الثامنة، مستفيدًا من فوزه على نظيره العُماني بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في مباراة احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى للنسخة الـ 27.

وسجّل المهاجم فراس البريكان الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 11 و34، وتوسطهما هدف أحرزه المدافع حسن كادش «د 18».

وبدأ الأخضر مشواره بالفوز على الكويت 1ـ0 ثم أسقط عُمان بثلاثية، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط، وضَمَن إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة.

ويتقدم المنتخب السعودي على العراق، صاحب الـ 4 نقاط، وعُمان، ثالث ترتيب المجموعة، الذي نال نقطة واحدة، فيما تحتل الكويت المركز الأخير دون نقاط وودّعت البطولة رسميًّا.

وسيتواجه المنتخب مع العراق، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة فقط لحسم الصدارة، فيما لن يكون بمقدور عُمان اللحاق بـ «الصقور» مهما كانت نتيجة مباراتها أمام الكويت، وستنتظر فقط سقوط «أسود الرافدين» للتأهل على حسابهم إذا امتلكت فارق أهداف أفضل.

وسبق للمنتخب السعودي العبور إلى نصف النهائي أعوام 1974 و2007 و2009 و2010 و2014 و2019 و«2024ـ2025»، واستطاع بلوغه مجددًا في جدة للمرة الثامنة.

وتُلعب البطولة من دور أول، يليه مرحلتا نصف النهائي والنهائي للمرة الـ 12 تاريخيًّا والـ 11 على التوالي، بينما جرت بقية النسخ بنظام الدوري من مجموعة واحدة يفوز متصدرها باللقب.