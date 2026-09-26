الثنائية الثالثة.. البريكان يعادل الجابر وأنور في المركز السابع

تقدَّم فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى المركز السابع ضمن قائمة هدافي «الأخضر» في كأس الخليج، مناصفةً مع أربعة أسماءٍ أخرى، بفضل ثنائيته أمام عُمان، السبت، لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية.

وأحرز البريكان هدفين في الدقيقتين 11 و34، مفتتحًا سجلَّه التهديفي في النسخة التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل.

وسبق للمهاجم إحراز هدفين خلال نسخة 2019 على أرض قطر، ثانيهما أمام عُمان أيضًا، والأول في مرمى الكويت، وكانا باكورة أهدافه على الصعيد الدولي.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تساوى اللاعب في قائمة الهدافين مع الراحل النور موسى، والثلاثي المعتزل خالد مسعد وسامي الجابر وفؤاد أنور، بأربعة أهدافٍ لكلٍّ منهم في كأس الخليج.

ويتقدَّم عليهم في القائمة ستة لاعبين فقط، على رأسهم النجم المعتزل ماجد عبد الله، الذي سجل 17 هدفًا ضمن المحفل الخليجي. ويأتي بعده ياسر القحطاني «10»، ثم سعيد غراب ومحمد المغنم «7»، وعبد الله الحمدان وفهد المهلل «5».

وللمرة الثالثة، يسجل البريكان هدفين في مباراةٍ واحدةٍ خلال مشواره الدولي الذي بدأ عام 2019. وسبق له إحراز ثنائيةٍ أمام باكستان في تصفيات كأس العالم 2026، ومثلها أمام إندونيسيا ضمن المحفل ذاته.