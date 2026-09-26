ثلاثية عمان.. أكبر انتصار سعودي في 12 عاما

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم انتصارًا بفارق أكثر من هدفين في كأس الخليج، للمرة الأولى منذ 12 عامًا، عبر إسقاط نظيره العُماني بنتيجة 3ـ0، السبت، لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية.

ويعود آخر انتصار سابق للأخضر في كأس الخليج بثلاثة أهداف أو أكثر إلى ثاني جولات دور المجموعات من نسخة 2014، وجاء بنتيجة 3ـ0 أيضًا على البحرين.

وبين ثلاثيتيه أمام البحرين وعُمان، لم يتمكن «الأخضر» من الفوز بفارق أكثر من هدفين في كأس الخليج على مدى 19 مباراة متتالية.

وفاز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف نظيفة في كأس الخليج للمرة الرابعة تاريخيًّا. وجاءت انتصاراته الثلاث السابقة بهذه النتيجة على حساب عُمان «1982»، والإمارات «2009» والبحرين «2014».