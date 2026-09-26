أمام عمان.. العازف يشدو بالمقطع الخامس

رفع فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محصلته التهديفية الدولية إلى 18 هدفًا بعد تسجيل ثنائيةٍ في شباك المنتخب العُماني ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، مؤكدًا علاقته القوية بشباك «الأحمر»، إذ أحرز النسبة الأعلى من أهدافه أمام عُمان بواقع خمسةٍ، توزَّعت على ثلاث مسابقاتٍ مختلفةٍ.

وسجل البريكان هدفه الأول أمام عُمان في «خليجي 24»، في 2 ديسمبر 2019، وكان وقتها في الـ 19 من عمره عندما افتتح التسجيل للأخضر في المرمى العُماني ضمن ثالث جولات دور المجموعات، ليحسم المنتخب السعودي النتيجة لصالحه 3ـ1 على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، العاصمة القطرية، ويضمن صدارة المجموعة.

وأسهم البريكان في حصول المنتخب السعودي على ثلاث نقاطٍ ثمينةٍ في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عندما أحرز هدف الفوز الوحيد في شباك عُمان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة خلال لقاء المنتخبَين لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية، في 27 يناير 2022.

واصطاد البريكان شباك عُمان بهدفٍ ثالثٍ، في 2 ديسمبر 2025، طابعًا بصمته على فوزٍ سعودي آخرَ، وكان ذلك في أولى مباريات الأخضر ضمن كأس العرب التي حسمها 2ـ1 على ملعب المدينة التعليمية في الريان.

ورفع اللاعب محصلته أمام عُمان إلى خمسة أهدافٍ، السبت، بعد تسجيله الهدفين الأول والثالث خلال فوز المنتخب السعودي 3ـ0، وهي نتيجةٌ ضمنت للأخضر تأهله إلى المربع الذهبي لـ «خليجي 27» قبل أن يلاقي العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وعلى صعيدٍ آخر، رفع البريكان عدد المباريات التي سجل فيها ثنائيةً بقميص المنتخب إلى ثلاثٍ بعد ثنائيتين سابقتين، كلاهما في تصفيات كأس العالم 2026، إذ سجل الأولى أمام باكستان، في 6 يونيو 2024، والثانية أمام إندونيسيا، في 8 أكتوبر 2025.