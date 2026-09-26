جورجيا تستغني عن سانيول

أقال الاتحاد الجورجي لكرة القدم، السبت، الفرنسي ويلي سانيول، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، عقب الخسارة 0ـ1 أمام ضيفه الإيرلندي الشمالي ضمن دوري الأمم الأوروبية، وعيَّن راماز سفانادزه خلفًا له.

وتولى سانيول، المدافع الدولي السابق، تدريب المنتخب الجورجي عام 2021، وقاده إلى أول بطولةٍ كبرى في تاريخها عندما بلغت «يورو 2024»، وخرجت من دور الـ 16 أمام إسبانيا، التي تُوِّجت لاحقًا باللقب، لكنَّ نتائجه منذ ذلك الحين لم ترتقِ إلى تلك الإنجازات.

وفي أحدث تصفياتٍ لكأس العالم، خسرت جورجيا خمس مراتٍ في ست مبارياتٍ بمجموعتها، لتفشل في بلوغ النهائيات، وكانت الهزيمة أمام إيرلندا الشمالية في تبليسي، الجمعة، آخر مباراةٍ لسانيول على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

وسيخوض سفانادزه مباراته الأولى مدربًا لجورجيا، الإثنين، عندما تستضيف أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن سانيول لعب لأندية بايرن ميونيخ الألماني، وموناكو وسانت إيتيان الفرنسيين، وخاص 58 مباراةً مع «الديوك». كذلك درَّب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وفريق بوردو، وقاد البافاري مؤقتًا في 2017.