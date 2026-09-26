افتتاحية «الثانية».. البريكان وكرار يحصدان جائزتي «الديار العربية»

حصد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكرَّار نبيل الجنات، لاعب المنتخب العراقي، جائزتَي «الديار العربية» لأفضل لاعبٍ في افتتاحية الجولة الثانية من منافسات «خليجي 27».

وجاء اختيار البريكان بعد قيادته الأخضر إلى الفوز على عُمان 3ـ0 عبر تسجيل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وفي المواجهة الأخرى، حصل كرَّار على جائزة أفضل لاعبٍ بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره الكويتي 3ـ2 حيث تمكَّن اللاعب من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وتُمنَح جائزة «الديار العربية» لأفضل لاعبٍ في كل مباراةٍ ضمن منافسات البطولة الخليجية التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.