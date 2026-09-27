العازف.. 17 هدفا

سجَّل فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثنائية في شباك المنتخب العماني، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا بقميص الأخضر خلال مشاركاته مع الأخضر. (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)