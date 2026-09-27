دونيس: المباراة 90 دقيقة وليست شوطا واحدا.. وعلى الحمدان تجاهل «السوشال»

أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، انزعاجه من تراجع مستوى لاعبيه خلال الشوط الثاني من اللقاء أمام عُمان، السبت، في ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، فيما طالب المهاجم عبد الله الحمدان بألَّا يركز على الانتقادات الموجَّهة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا الفوز على عُمان 3ـ0، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، قال اليوناني: «في الشوط الأول كان الأداء جيدًا، وسعينا إلى تسجيل الأهداف، وأعجبني الشغف والقتالية لدى اللاعبين، وكيفية افتكاكهم الكرة، وتحمُّلهم المسؤولية، لكنَّ الصورة اختلفت في الشوط الثاني، والخصم ظهر بشكلٍ أفضل».

وأضاف: «لست سعيدًا بالأداء، ولا بإصابة علاء آل حجي، خاصَّةً أنه قدَّم مستوى مميَّزًا، وسنفتقده في المباراة المقبلة».

وتابع: «لم نلعب بالطريقة المناسبة في الشوط الثاني، والمنتخب العُماني كان أفضل، وحصل على فرصٍ عدة. يجب علينا التركيز لمدة 90 دقيقةً، وليس الاكتفاء بشوطٍ واحدٍ».

وتعليقًا على الانتقادات لعبد الله الحمدان، قال: «بصفتي مدرب المنتخب، يجب عليَّ دعم جميع اللاعبين، وليس ممكنًا أن نهتف باسم لاعبٍ واحدٍ فقط، بل يجب التركيز على جميع اللاعبين. لدينا كثيرٌ من المهارات، وعلى الحمدان التركيز على الملعب، وألَّا يستمع إلى ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أمرٌ طبيعي في كرة القدم، والأهم أن نركز على أنفسنا وعلى الأداء».

وأشار إلى اضطراره لإجراء تغييراتٍ بسبب الإرهاق، مؤكدًا أهمية كل اللاعبين بالنسبة له، كونه يراهم جميعًا أساسيين، ومطالبين بتقديم «المطلوب منهم» داخل الملعب.

ورفض الوعد بتحقيق اللقب قائلًا: «لا أحب الحديث عن المستقبل، أو عن الفوز باللقب، وعلينا أخذ الأمور خطوةً بعد خطوةٍ. لدينا بعض المشكلات في الفريق بسبب الإصابات، وسنشرك المتاحين أمامنا فقط».

وعن إصابة علاء آل حجي، وتوعك محمد القحطاني، أفاد: «أتمنَّى أن يكون وضع علاء أفضل في الفترة المقبلة، وسنرى ما ستكشف عنه الفحوصات. تحدَّثت مع طبيب المنتخب بشأن القحطاني، ومن الممكن أن يعود للمشاركة في التدريبات».

وشدَّد: «سنواصل عملنا اليومي، سواء في الفندق أو على أرضية الملعب أو في غرفة الملابس، وكل ذلك من أجل تطوير اللاعبين، والتركيز على كرة القدم، والتكيُّف مع المشكلات، وعلينا ألَّا نغفل أهمية علاقة اللاعبين داخل أرضية الملعب أيضًا».

وبدأ المنتخب السعودي مشواره بانتصارين على الكويت 1ـ0، وعُمان 3ـ0، وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي دون انتظار لقاء العراق في الجولة الأخيرة من المجموعة.