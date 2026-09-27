دوري الأمم.. إسبانيا تسقط إنجلترا بثلاثية.. وكين يهدر الجزائية الخامسة

سقط المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، على ملعبه الشهير «ويمبلي» 2ـ3 أمام نظيره الإسباني في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وهي أول مباراةٍ لهما بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وحافظ أبطال العالم على سجلهم الخالي من الخسارة للمباراة الـ 39 منذ سقوطهم 0ـ1 أمام كولومبيا تجريبيًّا، 22 مارس 2024، على الملعب نفسه، وهو رقمٌ قياسي أوروبي، كما رفعوا رصيدهم في المواجهات المباشرة مع الإنجليز إلى 12 فوزًا مقابل 14 خسارةً وثلاثة تعادلات.

وتعدُّ هذه الخسارة الأولى لإنجلترا على ملعبها بعد السقوط 0ـ1 أمام البرازيل، 23 مارس، بتوقيع أندريك.

وباحت المباراة بأسرارها سريعًا حيث استغل الجناح الإسباني يامين يامال خطأً ارتكبه مارك جيهي، مدافع مانشستر سيتي، فافتك منه الكرة، وانفرد بالحارس جيمس ترافورد، وسدَّدها بقدمه اليسرى، فاصطدمت بالقائم، ودخلت الشباك في الدقيقة الثانية، ليُوقِّع نجم برشلونة «19 عامًا» على الهدف الثامن له في 34 مباراةً دوليةً.

ويُعدُّ هذا ثالث أسرع هدفٍ يلج شباك إنجلترا على الإطلاق في ملعب «ويمبلي» بعد الدقيقة الأولى ضد إسكتلندا في 1957، وهنغاريا في 1953، حسبَ «أوبتا».

وألغى حكم المباراة هدفًا ثانيًا لإسبانيا، سجله فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ركلةٍ ركنيةٍ بداعي التسلل «8»، ثم أهدر اللاعب نفسه فرصةً محققةً إثر تموضعٍ خاطئ من المدافع إزري كونسا، سمح ليامال بإرسال كرةٍ في العمق إلى توريس الذي سدَّدها بقوةٍ، لكنَّ الحارس تصدَّى لها «16»، كما أنقذ مرماه من انفرادٍ له عقب تمريرةٍ من قائده رودري «27».

وحصل أبطال العالم على فرصةٍ جديدةٍ بعد تمريرةٍ من يامال إلى داني أولمو في المنطقة، تابعها لاعب خط وسط برشلونة تسديدةً من الجهة اليمنى، لمست أصابع ترافورد، وكذلك القائم «34».

وأدرك الإنجليز التعادل عبر هجمةٍ مرتدةٍ عقب ركنيةٍ، وكرةٍ أهدرها نيكو ويليامز، فقادها أنتوني جوردون، جناح برشلونة، بعد أن مرَّر الكرة بكعب قدمه إلى جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، الذي أعادها إليه، فتوغَّل، وسدَّد بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 36. وهذا الهدف الخامس لجوردون «25 عامًا» في 26 مباراةً دوليةً.

ولم يكد لاعبو «الماتادور» يستفيقون من الهدف الأول حتى اهتزَّت شباكهم للمرة الثانية في غضون أربع دقائق فقط، وهذه المرة عبر هاري كين، الهدَّاف التاريخي لـ «الأسود الثلاثة»، بعد تمريرةٍ من نيكو أورايلي داخل منطقة الجزاء حيث انقض عليها مهاجم بايرن ميونيخ الألماني برأسه أمام إيميريك لابورت، لتصطدم بفخذ مارك كوكوريا، وتخدع سيمون «40».

ومع بداية الشوط الثاني، حصلت إنجلترا على فرصةٍ بعد ركلةٍ ركنيةٍ على الجهة اليسرى، وعرضيةٍ من بوكايو ساكا، أبعدها باو كوبارسي، لكنَّ الكرة عادت مجدَّدًا إلى بيلينجهام، فأرسلها عرضيةً، وتلقَّفها إزري كونسا برأسه إلى جانب القائم «49».

وسقط بيلينجهام داخل منطقة الجزاء الإسبانية بعد احتكاكٍ مع رودري، فاحتُسبت ركلة جزاءٍ إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وانبرى لها كين، لكنَّ الكرة اصطدمت بالعارضة «54»، وهي الركلة الخامسة التي يضيعها اللاعب مع المنتخب من 31 محاولةً.

وتقمَّص البديلان أليكس بايينا، وميكل أويارسابال دور البطولة بتسجيل هدفين لإسبانيا، إذ أحرز المدافع هدف التعادل في الدقيقة 60، بينما منح أويارسابال التقدم مجدَّدًا لأبطال العالم بعد كرةٍ من لابورت إلى بايينا الذي أرسلها بدوره إلى مهاجم ريال سوسييداد، فأودعها الشباك «74» رافعًا رصيده إلى 31 هدفًا في 62 مباراةً دولية.