الإصابات تجبر مرياح على الاعتزال

أعلن ياسين مرياح، مدافع الإفريقي والمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، السبت، اعتزال اللعب نهائيًّا بعد مسيرةٍ احترافيةٍ، اشتملت على محطاتٍ عدة مع أنديةٍ محليةٍ وأوروبيةٍ وعربيةٍ.

وذكر مرياح «33 عامًا» في رسالةٍ عبر حسابه بتطبيق «إنستجرام»، أنه اتخذ القرار بعد معاناةٍ متواصلةٍ منذ عامين من آلامٍ حادةٍ في الركبة، موضحًا أنه حاول مواصلة اللعب بالاعتماد على الحقن الطبية، لكنَّ ذلك لم يعد مجديًا.

وبدأ اللاعب مسيرته مع نجم المتلوي، ثم انتقل إلى الصفاقسي، وخاض تاليًا تجربةً احترافيةً مع أولمبياكوس اليوناني، ولعب كذلك مع قاسم باشا وريزا سبور التركيين، والعين الإماراتي قبل العودة إلى تونس عبر الترجي، ثم الإفريقي، يوليو الماضي.

ودافع مرياح لأعوامٍ عن ألوان المنتخب التونسي، وشارك في كأس العالم 2018 و2022، ونهائيات كأس الأمم الإفريقية.