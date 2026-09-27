وسّع الفارق مع الكويت.. الأخضر يعزز الرقم القياسي

عزَّز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الرقم القياسي الذي يحمله في عدد الانتصارات ضمن بطولة كأس الخليج بفوزه على نظيره العُماني 3ـ0، مساء السبت، لحساب ثاني جولات دور المجموعات من النسخة الجارية.

وحقق «الأخضر» انتصاره الـ 61 تاريخيًّا في البطولة، موسِّعًا الفارق مع المنتخب الكويتي الذي يملك 58 فوزًا.

ودخل المنتخب السعودي البطولة وفي رصيده 59 فوزًا، متقدِّمًا بانتصارٍ واحدٍ على نظيره الكويتي، قبل أن يُعمِّق الفارق إلى ثلاثة انتصاراتٍ.

ويأتي المنتخب القطري ثالثًا بـ 44 انتصارًا، ثم الإمارات «42»، والعراق «39»، والبحرين «36»، وعُمان «25»، فيما يتذيَّل اليمن القائمة بفوزٍ وحيدٍ، حققه خلال النسخة السابقة.

وضَمَنَ «الصقور» إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى بعد تحقيق ست نقاطٍ من الفوز على الكويت وعُمان، ودون انتظار لقاء الجولة الأخيرة أمام العراق.