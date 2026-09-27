الحضور الجماهيري يتراجع 8 آلاف

تراجع تعداد الحضور الجماهيري في ثاني مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن بطولة «خليجي 27» بنحو ثمانية آلاف مشجعٍ، مقارنةً باللقاء الافتتاحي.

وأظهرت شاشة ملعب «الإنماء» في جدة حضور 23 ألفًا و186 مشجعًا مباراة «الأخضر» مع عُمان، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة.

وهزم المنتخب منافسه في المباراة بثلاثيةٍ نظيفةٍ، وحسم إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وقبل هذا اللقاء، استهلَّ «الصقور» مبارياتهم في البطولة بالفوز على المنتخب الكويتي بهدفٍ نظيفٍ خلال اليوم الافتتاحي.

وشاهد تلك المباراة في «الإنماء» 31 ألفًا و245 مشجعًا، حسبَ الشاشة المثبتة أعلى المدرَّجات.

وحقق المنتخب السعودي ست نقاطٍ من أول مباراتين، وسيواجه العراق في الجولة الأخيرة لحسم الصدارة.