بالجزائية المهدرة.. كين يفقد فرصة القانون 14

خالف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، قاعدةً نادرةً في تنفيذ ركلات الجزاء أمام إسبانيا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بعد أن لامس الكرة مرتين قبل تسديد الركلة، التي أضاعها بالفعل.

وحصل جود بيلينجهام، لاعب الوسط، على ركلة الجزاء بعد احتكاك مع القائد الإسباني رودري، فانبرى لها كين، لكنَّ كرته اصطدمت بالعارضة «54»، وهي الخامسة التي يضيعها مع المنتخب من 31 محاولةً.

وذكرت صحيفة «إكسبريس»، أن الإعادة أظهرت لمس قدم كين اليسرى الكرة قبل اليمنى التي سدَّد بها الركلة، مشيرةً إلى أنه لو كان سجل منها، لتمَّ إعادة المحاولة تنفيذًا للقانون 14 الذي أقرَّه مجلس الاتحاد الدولي IFAB بشأن اللمس المزدوج للكرة.

وينصُّ القانون على وجوب إعادة ركلات الجزاء المسجلة بلمسةٍ مزدوجةٍ غير مقصودةٍ، بينما تُمنح ركلةٌ حرةٌ غير مباشرةٍ للفريق المنافس في حال إضاعتها.

وكان الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، سدَّد ركلة جزاءٍ بنجاحٍ في شباك ريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا موسم 2024ـ2025، لكنَّ تقنية الفيديو تدخَّلت، وألغت الهدف لأن الكرة لمست قدمه الثانية بطريقةٍ غير مقصودةٍ أثناء التسديد.

وأثارت اللقطة جدلًا واسعًا حول قوانين ركلات الترجيح، وأدت إلى تحرُّك IFAB لتعديل القانون.