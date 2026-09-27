كرواتيا تكسب التشيك.. وفنلندا تكتسح سان مارينو بسباعية

تقاسم المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة ضمن دوري الأمم الأوروبية مع نظيره الإسباني بعد فوزه على مضيفه التشيكي 2ـ1، السبت.

وكانت إسبانيا، بطلة كأس العالم 2026، فازت على إنجلترا 3ـ1 في ويمبلي السبت، لتتفوَّق بفارق الأهداف على كرواتيا.

ومنح القائد المخضرم لوكا مودريتش «41 عامًا» التقدم لكرواتيا مطلع الشوط الثاني «47» إثر تمريرةٍ من إيجور مانتانوفيتش، مهاجم فرايبورج الألماني، لكنَّ التشيك أدركت التعادل بعد سبع دقائق بواسطة آدم كارابيتش عقب تمريرةٍ من آدم هلوزيك.

وخطف ماريو باشاليتش هدف الفوز للكروات في الدقيقة 77 بعد تمريرةٍ من المخضرم الآخر إيفان بيريشيتش، جناح أيندهوفن الهولندي.

وسجلت التشيك هدفًا في الدقيقة 79 عبر ماتاي رادوستا، لكنَّه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وهذا الفوز الأول لكرواتيا بقيادة مدربها الجديد القديم سلافن بيليتش، خليفة زلاتكو داليتش، الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ 32 لمونديال 2026 على يد البرتغال.

وحلَّ المدافع السابق، الذي كان تولى المهمة بين 2006 و2012، خلفًا لأكثر المدربين نجاحًا في تاريخ المنتخب، إذ جاءت معه كرواتيا وصيقةً لأبطال العالم عام 2018، ثم نالت المركز الثالث في نسخة 2022.

وفي باقي مباريات المجموعات الأخرى، بدأت إسكتلندا مسيرتها تحت قيادة مدربها الجديد سيباستيان بوكونيولي بتعادلٍ سلبي أمام سلوفينيا في المجموعة الأولى بالمستوى الثاني. وتسلَّم المدرب البلجيكي المهمة عقب رحيل ستيف كلارك إثر خروج إسكتلندا من كأس العالم.

وسنحت فرصٌ خطيرةٌ لأولي مكبرني، الذي عاد إلى صفوف المنتخب بعد غيابٍ دام خمسة أعوامٍ، لكنَّ تألق الحارس يان أوبلاك جعل الإسكتلنديين يكتفون بنقطةٍ واحدةٍ فقط.

وحققت سويسرا انطلاقةً رائعةً في مشاركتها الأولى ب​المستوى الثاني حيث افتتح ريمو فرويلر أهدافها، وأحرز ​زكي عمدوني الهدف الأول بين ثنائيةٍ له قبل نهاية الشوط الأول في طريقها للفوز 3ـ0 خارج أرضها على مقدونيا الشمالية.

وسجل الفنلندي يويل بوهيانبالو ثلاثيةً، ليقود منتخب بلاده إلى فوزٍ ساحقٍ 7ـ0 على سان مارينو في المجموعة الأولى من المستوى الثالث.