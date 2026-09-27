«خليجي 27».. منع أسلاك الكاميرات في المدرجات

منعت اللجنة المنظمة لكأس «خليجي 27»، القنوات التلفزيونية من استخدام الكاميرات السلكية داخل المدرجات، حرصًا على سلامة وراحة المشجعين، في البطولة الجارية في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرار جاء بسبب ما قد تسببه الأسلاك الممتدة والمستخدمة في عمليات التصوير من إعاقة لحركة الجماهير داخل المدرجات والممرات، على أن تلتزم القنوات الناقلة باستخدام وسائل تصوير لا تؤثر على انسيابية الحركة.

وتلعب مساء الأحد مواجهتان في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثانية الأولى عند الـ 06:55 دقيقة تجمع اليمن أمام قطر، والثانية عند الـ 09:00 مساءً حينما يلتقي الإمارات والبحرين.