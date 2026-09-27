الشيخ: بلغنا قمة النضج.. واللقب ليس صدفة

أكد لـ«الرياضية» جاسم الشيخ، لاعب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، أن «الأحمر» يدخل منافسات كأس الخليج وهو في أعلى درجات النضج والخبرة، مستندًا إلى الحضور المتواصل في الأدوار المتقدمة خلال النسخ الأخيرة، مشددًا على أن الحفاظ على اللقب يتطلب التعامل مع البطولة خطوة بخطوة.

وأوضح الشيخ أن المجموعة الحالية تملك رصيدًا كبيرًا من الخبرة، إذ يخوض بعض اللاعبين مشاركتهم الخليجية الرابعة والخامسة والسادسة، إلى جانب وصول المنتخب إلى نهائيات عدة نسخ وتتويجه باللقب مرتين، وقال: «أعتقد أن هذه المجموعة وصلت إلى أعلى نقطة من الخبرة والتجربة وقوة الشخصية، ونتمنى أن يصب ذلك في صالحنا ويساعدنا على التعامل مع البطولة بأفضل صورة، رغم الضغط الذي يفرضه علينا سجلنا في النسخ الأخيرة ورغبتنا في الحفاظ على اللقب».

وأشار جاسم إلى أن التقارب الفني بين المنتخبات الخليجية جعل التفاصيل الذهنية والبدنية أكثر أهمية، مضيفًا: «كرة القدم الحديثة أصبحت أكثر تكتيكية وانضباطًا، لذلك لم نعد نشاهد فروقات كبيرة بين المنتخبات. مباريات الخليج أشبه بالديربيات، ولا تعترف بالأسماء أو الترشيحات، ومن يكون حاضرًا ذهنيًا وبدنيًا هو القادر على الفوز».

وعن مواجهة المنتخبات المتكتلة دفاعيًا، شدد الشيخ على أهمية الصبر وعدم منح المنافس فرصة لتنفيذ الهجمات المرتدة، وقال: «الفريق الذي يتكتل في الخلف سيصعّب مهمة التسجيل، لكن الحل يكمن في الصبر وتجنب الأخطاء، لأن المنافس سيعتمد على أخطائنا والهجمات المرتدة، والخبرة في مثل هذه المواقف تساعدنا على استغلال أنصاف الفرص».

وأكد اللاعب البحريني «30 عامًا» أن طبيعة كأس الخليج لا تسمح بالأخطاء، موضحًا: «لا يوجد مجال لأي خطأ في بطولة قصيرة، ويجب أن نكون حاضرين ذهنيًا في كل لحظة من المباراة، الجانب التكتيكي والبدني يفرقان، وفي مباريات الكؤوس قد يحسم هدف واحد المواجهة، لذلك الفريق الأقل أخطاءً والأكثر حضورًا ذهنيًا هو الأقرب للفوز».

ورفض الشيخ اعتبار تتويج البحرين بالنسخة الماضية استثناءً، مؤكدًا أن نتائج «الأحمر» في الأعوام الأخيرة تعكس استمرارية حقيقية، وقال: «لا أعتقد أن البطولة كانت صدفة، فالمنتخب لديه سجل حافل في كأس الخليج، وواصل حضوره في المراحل النهائية، تركيزنا الآن على المباراة الأولى، ثم نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، لأن بناء هوية الفريق وشخصيته وانضباطه التكتيكي هو الأساس الذي سيقودنا إلى الأدوار النهائية».

وتأتي البحرين في البطولة التي تحتضنها جدة ضمن نسختها الـ27 في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

وفي المواجهة الأولى خسرت البحرين أمام قطر 2ـ0، وتواجه الإمارات الأحد لحساب الجولة الثانية.