الزياني لـ «الرياضية»: البريكان تفوق على نفسه.. والثبات مطلب

كشف المدرب السعودي خليل الزياني، عن أن الجماعية والتوافق الذهني، كانا سببًا مباشرًا في تحقيق المنتخب الأول لكرة القدم الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره العماني في الجولة الثانية من منافسات بطولة «خليجي 27»، وضمان التأهل إلى نصف النهائي.

وأوضح لـ «الرياضية» الزياني قائلًا: «المنتخب نجح في تحقيق الفوز في الشوط الأول لعدة أسباب أبرزها الإمكانات الفنية العالية للاعبين والجماعية التي ظهر بها الفريق، ورغبتهم الكبيرة في تحقيق فوز مبكر، وكذلك التوافق الذهني الواضح بين لاعبي خط الوسط والهجوم، إضافة إلى تفوق فراس البريكان على نفسه وظهوره بمستوى فني رائع من حيث التحركات الجيدة والتمركز السليم والتسجيل، إذ تعد أفضل مبارياته».

وأضاف: «على الرغم من نجاح خط الدفاع في حماية مرمى العويس من اختراق الهجوم العماني، إلا أنه ظهر عليه ارتباك في بعض دقائق الشوط الثاني، بسبب الأهداف الثلاثة التي تحققت في الشوط الأول، فقل الحماس وانخفض عطاء اللاعبين قليلًا على الرغم من أنهم تعرضوا لهجمتين أو ثلاث».

واختتم الزياني حديثه قائلًا: «المنتخب يحتاج في الأدوار النهائية إلى الثبات في التشكيل، واللعب بالعناصر نفسها التي دخل بها اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الأخضر في الشوط الأول من المباراة، فالتغيير ليس مطلوبًا، بل يجب الإبقاء على هذا التناغم والتجانس وفي نفس الوقت صعب الحكم على المدرب، لابد من منحه فترة أطول ومزيدًا من الوقت للحكم عليه».

وضمن «الصقور» تأهلهم إلى نصف النهائي بعد تحقيق فوزين متتاليين على الكويت وعُمان في مجموعتهم الأولى، وتبقى للأخضر مباراة أمام العراق، تحدد مراتب المجموعة.

ويعد الزياني عميد المدربين السعوديين، إذ شارك في النسخة الأولى من بطولة الخليج لاعبًا، ودرب الأخضر في بطولة كأس الخليج السابعة التي استضافتها عُمان بعد إقالة البرازيلي ماريو زاجالو، وحقق أول إنجاز لكرة القدم السعودية حينما أحرز كأس الأمم الآسيوية 1984 في سنغافورة.