فرسان السعودية يستهدفون الـ11.. والدم يبعد الشربتلي

وصلت بعثة فريق السعودية للفروسية، إلى طوكيو العاصمة اليابانية، الأحد، استعدادًا لمشاركتهم في منافسات مسابقة قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، الخميس.

ويمثل أخضر الفروسية في الدورة، عبد الرحمن الراجحي، سعد العجمي، رمزي الدهامي، وخالد المبطي.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق السعودية، في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن مشاركة الفارس عبد الله الشربتلي في الآسياد، إلا أنه تم استبداله بالفارس سعد العجمي، نتيجة تعرض الشربتلي للإيقاف من الاتحاد الدولي للفروسية، لمدة 30 يومًا، بعد حصوله على إنذارين مسجلين في بطولتين مختلفتين، وفقًا للمادة «259» من قواعد قفز الحواجز لعام 2026، والمتعلقة في هذه الحالة برصد دم بسيط على الجواد أثناء المشاركة.

ويطمح الفرسان السعوديون من خلال مشاركتهم في تحقيق الميدالية الـ11 في الدورات الآسيوية، بعدما انطلق المشوار منذ أول مشاركة لهم في الدوحة 2006، بذهبية الفرق، والتي حافظوا عليها في جوانزو 2010، وأتبعوها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي، وخالد العيد، وذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق في أنشون 2014، وذهبية الفرق وبرونزية الشربتلي في جاكرتا 2018، وصولًا إلى النسخة الماضية «هانجشتو 2022»، والتي حققوا فيها ذهبية الفرق، وذهبية الفردي بواسطة الشربتلي.