«الميلدونيوم» يجرد شافكاتوف من برونزية الآسياد

أصبح الأوزبكي نوديربيك شافكاتوف، الأحد، أول رياضي يحصد ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، المنظمة في اليابان، ويثبت تعاطيه مادة محظورة، وفق ما أعلنته الجهات المعنية بالفحوصات.

وكان شافكاتوف الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفنون القتالية المختلطة «أم أم ايه» في دورة آيتشي-ناجويا، ثالث رياضي في الألعاب يفشل في اختبار للكشف عن المنشطات.

وأعلنت الوكالة الدولية للاختبارات أن شافكاتوف خضع لإيقاف مؤقت، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية لمادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تسجيل نتيجة إيجابية لمادة «ميلدونيوم» أيضًا لدى الرياضي التركماني دايانش كيليتييف، الذي شارك في منافسات الكاراتيه.

ويُعد الميلدونيوم دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج بعض أمراض القلب، وقد يساعد على تحسين القدرة على التحمل، وتسريع تعافي العضلات.

ويحق لشافكاتوف الطعن في قرار الإيقاف المؤقت، كما يمكنه طلب تحليل العينة الثانية «ب»، للتحقق من نتيجة الفحص الأول.