إنجريد تخطف برونزية الأثقال وترفع رصيد البحرين

نالت البحرينية إنجريد جروزيو، ميدالية برونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كجم، الأحد، ضمن دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في آيتشي-ناجويا في اليابان.

وتحتل البحرين المركز الثامن في الترتيب العام برصيد 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وثلاث برونزية.

وتُعد إنجريد، كولومبية الأصل، صاحبة الـ20 عامًا، من أبرز المواهب الآسيوية والعالمية، إذ حصدت أيضًا ثلاث ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال العام الماضي في النرويج «فضية في مسابقة النتر، وبرونزية في الخطف، وبرونزية المجموع الكلي».

وفازت الكورية الشمالية هيانج سونج بالميدالية الذهبية، بعد تحطيمها للرقم القياسي العالمي بمجموع 273 كجم، في الخطف والنتر، وحلت التايوانية تشن ون-هواي في المركز الثاني لتنال الفضية.

وهذه الذهبية السادسة لكوريا الشمالية في الألعاب، وجميعها جاءت في منافسات رفع الأثقال.