الإصابة تبعد إيزاك عن السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، الأحد، غياب المهاجم الدولي ألكسندر إيزاك عن المباريات الثلاث المتبقية للمنتخب الأول لكرة القدم في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة وسيعود إلى ناديه ليفربول.

وسجل اللاعب «27 عامًا» هدفًا ‌في فوز ‌السويد 2ـ1 على ‌رومانيا، الجمعة.

وتستضيف السويد ⁠بولندا، الإثنين، قبل أن تواجه البوسنة والهرسك ورومانيا، بينما يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد 11 أكتوبر المقبل.

ويحتل إيزاك، الذي انضم ‌إلى ‌ليفربول قادمًا من نيوكاسل يونايتد العام الماضي ‌مقابل 125 مليون جنيه ‌إسترليني «165.61 مليون دولار»، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري برصيد أربعة أهداف ‌في خمس مباريات وبفارق هدف واحد عن إرلينج هالاند مهاجم مانشستر ⁠سيتي⁠.

ولم تقدم السويد أو ليفربول تفاصيل عن الإصابة.

وغادر المدافع السويدي يالمار إيكدال، الذي يلعب مع بيرنلي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، معسكر التدريب بسبب إصابة طفيفة.

وقال الاتحاد السويدي في بيان: «لم يتم استدعاء أي بدلاء في الوقت الحالي».