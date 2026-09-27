تيجيست تحرز اللقب الثالث في ماراثون برلين

أحرزت الإثيوبية تيجيست أسيفا، وصيفة بطلة أولمبياد 2024 والعالم 2025، الأحد، لقبها الثالث في ماراثون برلين، بعدما أنهت السباق بزمن قدره ساعتان و11 دقيقة و4 ثوان، محققة ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق لمسافة 42.195 كم.

وكانت أسيفا تتقدم بنحو 20 ثانية على الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكينية روث تشيبنجيتش والذي حققته في ماراثون شيكاغو في أكتوبر 2024 بزمن ساعتين و9 دقائق و56 ثانية، قبل أن تتراجع سرعتها في الكيلومترات الثلاثة الأخيرة بعدما تعرضت لإصابة في ساقها أو قدمها اليمنى، وواصلت السباق وهي تعرج بشدة حتى خط النهاية تحت بوابة براندنبورج.

وغادرت أسيفا منطقة الوصول وهي تجد صعوبة في وضع قدمها اليمنى على الأرض، مستعينة خصوصًا بمواطنها هايله جبرسيلاسي، أسطورة سباقات الماراثون وحامل الرقم القياسي العالمي سابقًا، والفائز بماراثون برلين أربع مرات تواليًا بين 2006 و2009.

وبمرافقة عدّاء تنظيم السرعة، بدت أسيفا متألمة وهي تخوض الكيلومترات الأخيرة، بعدما كانت لا تزال تتقدم بفارق 11 ثانية عن توقيت تشيبنجيتش عند الكيلومتر الأربعين. كما قامت في عدة مناسبات بحركات لتمديد ساقها أثناء الركض في محاولة للتخفيف من الألم.

وعلى الرغم من الإصابة، حسّنت أسيفا أفضل زمن شخصي لها بنحو 50 ثانية، بعدما كانت قد سجلت قبل ثلاثة أعوام زمنًا قدره ساعتان و11 دقيقة و53 ثانية. وكانت يومها أول عداءة تنزل عن حاجز الساعتين و12 دقيقة في سباق الماراثون.

ومنذ ذلك الحين، نجحت عداءتان في تسجيل أزمنة أسرع منها: تشيبنجيتش في شيكاغو 2024، والإثيوبية فوتيين تيسفاي بزمن ساعتين و10 دقائق و51 ثانية في 15 مارس 2026 في برشلونة.

وتخضع تشيبنجيتش حاليًا للإيقاف لمدة ثلاثة أعوام، بدءًا من 19 أبريل 2025، بسبب ثبوت تعاطيها مادة «هيدروكلوروثيازيد»، وهي مادة مدرة للبول ومحظورة، في فحص أجري في 14 مارس 2025. وقد أُبقيت نتائج العداءة الكينية المسجلة قبل ذلك الفحص، بما فيها رقمها القياسي العالمي، سارية.

وتحمل أسيفا الرقم القياسي العالمي للماراثون في السباقات المخصصة للسيدات فقط، بعدما فازت بماراثون لندن في أبريل 2026 بزمن ساعتين و15 دقيقة و41 ثانية.

وعلى صعيد البطولات الكبرى، اكتفت أسيفا بالميدالية الفضية في مناسبتين، بعدما خسرت بفارق ضئيل في الأمتار الأخيرة.

ففي أولمبياد باريس 2024، وعلى المسار الصعب، سبقتها الهولندية سيفان حسن، فيما حسمت الكينية بيريس جيبتشيرشير، بطلة أولمبياد 2021 في العاصمة اليابانية، المركز الأول أمامها في بطولة العالم 2025 في طوكيو.

في المقابل، أكمل زميلها في التدريبات جي أدولا الثنائية الإثيوبية، بعدما أحرز لقب سباق الرجال بزمن شخصي قياسي قدره ساعتان ودقيقتان و50 ثانية.

وكان هذا الفوز الثاني لأدولا في برلين، بعد خمسة أعوام من انتصاره الأول، كما نجح أخيرًا في تحسين رقمه الشخصي الذي سجله في أول مشاركة له بسباق الماراثون في العاصمة الألمانية قبل تسعة أعوام.