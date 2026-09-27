الآسياد.. الإصابة تحرم برشم من الوثب العالي

حرمت الإصابة القطري معتز برشم، من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي المقررة منافساتها، الأحد، ضمن دورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناجويا 2026، في اليابان.

وكانت الأنظار تتجه إلى مشاركة برشم نظرًا إلى التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في الآسياد، وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.

ويمتلك برشم ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، أحرزها في جوانغجو في الصين 2010، وأنشون في كوريا الجنوبية 2014، وغاب عن المشاركة في نسخة جاكرتا 2018، بسبب الإصابة، ثم عاد وحقق الذهبية في هانجتشو في الصين 2022.

وسجل برشم ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة «2.35 م»، في دورة الألعاب الآسيوية السابقة، وكان يتطلع في النسخة الجارية إلى مواصلة حضوره على منصة التتويج، وتعزيز سجله التاريخي في الألعاب الآسيوية.