فقدان 10 متسلقين في جبال النيبال

فُقد 10 متسلقين ومرشدين جميعهم نيباليون في مخيم جبل هيملونج البالغ ارتفاعه 7126 مترًا قرب الحدود مع التيبت إثر انهيار ثلجي، الأحد، حسبما أفاد أحد منظمي الرحلة.

وذكر بيبهوتي شاند ثاكور من شركة «هيملايا هوليدايز تريكينج» أن ثمانية من عناصر فريق رحلتنا واثنين آخرين من شركة أخرى فقدوا .

وأكد ثاكور أن المفقودين جميعهم نيباليون، مشيرًا إلى تعبئة مروحيتين وفريق بحث وإنقاذ غير أنه لم يتم إرسالهم بعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأرغم تساقط ثلوج كثيفة في الأيام الأخيرة متسلقي الجبال على إلغاء رحلاتهم المقررة على جبل ماناسلو، ثامن أعلى جبال النيبال والبالغ ارتفاعه 8163 مترًا. وعلقت الرحلات على جبل دهولاجيري.

وأصدرت النيبال أكثر من 500 إذن لموسم تسلق الجبال هذا الخريف، معظمها تتعلق بجبل ماناسلو.

ويشهد البلد الواقع في جبال هيملايا منذ الخميس هطول أمطار متواصلة جرفت طرقات وتسببت بانزلاقات تربة، فيما لا يزال يعاني من تبعات الفيضانات الجارفة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين في أواخر أغسطس، حين جرف سيل من المياه والوحول والركام قرى بأكملها، إثر انهيار كتلة من جبل جليد.

وتسببت الكارثة بمقتل أكثر من 1400 شخص فيما لا يزال 5700 في عداد المفقودين بينهم أكثر من 800 من عمال السدود، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة.

وتضم النيبال ثمانية من أعلى 14 جبلًا في العالم، ويقصدها العديد من متسلقي الجبال الأجانب، ما يشكل مصدر دخل رئيس للبلد.