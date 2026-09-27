الآسياد.. برانوي يتوج وينتقد التنظيم

وصف الهندي إتش إس برانوي، نجم كرة الريشة «البادمنتون»، المتوج بعدة ميداليات، دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بالمحزنة للرياضيين، معتبرًا أنها جاءت بمستوى أقل مقارنة بنسخة الصين قبل ثلاثة أعوام.

وشهدت الدورة سلسلة من المشكلات، من بينها نقص الغرف، والتأخيرات الطويلة في المطارات، وضعف خدمات النقل.

وأوضح برانوي الذي أحرز برونزية الفرق، أن هذا الأمر جعل تجربة الرياضيين مخيبة للآمال، قائلًا :«كان الأمر محزنًا، بصراحة، لم نشعر قط أننا نشارك في دورة ألعاب آسيوية».

وأضاف اللاعب الهندي صاحب الـ34 عامًا: «المتعة والهدف الأساسي من تنظيم حدث متعدد الرياضات هو أن تتاح لك فرصة لقاء بقية الرياضيين، والتفاعل معهم، وإجراء الأحاديث معهم، هذا هو الهدف من الدورة متعددة الرياضات، وكان من المحزن جدًا أن نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع، خصوصًا عندما تتذكر دورة هانجتشو 2023، وتدرك مدى الإبهار الذي قدمته الصين في تنظيمها».

وتابع برانوي الذي أحرز ميداليتين فضية وبرونزية في هانجتشو:«نتوقع أن يكون الوضع أفضل بعد ثلاثة أو أربعة أعوام، لكن الأمور تراجعت، وأعتقد أن كثيرًا من الرياضيين واجهوا تجارب صعبة فيما يتعلق بالإقامة ووسائل النقل، بصراحة، كانت دورة متوسطة».

ولم يبنِ منظمو دورة آيتشي-ناجويا 2026 قرية تقليدية للرياضيين، في خطوة هدفت إلى خفض التكاليف، إذ أقام المشاركون بدلًا من ذلك في فنادق أو وحدات خشبية مؤقتة، إضافة إلى سفينة سياحية.