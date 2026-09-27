الأهلي.. بوسيتش يستنجد بلاعبي النخبة

قرر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاستعانة بلاعبين من قائمة تحت 21 عامًا المشاركين في بطولة «جوي» للنخبة، من أجل تعويض النقص في التدريبات الجماعية، جراء انتظام تسعة دوليين مع منتخباتهم، خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التدريبات التي ستعود، مساء الأحد، ستشهد التركيز على رفع الجانب اللياقي، بعد إجازة الـ7 أيام التي منحت للاعبين عقب الفراغ من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة كأس القارات، التي فقد فيها اللقب بعد الخسارة 1ـ2.

ويفتقد الأهلي الخماسي الدولي المشاركين مع المنتخب السعودي في «خليجي 27» وهم: ريان حامد، زكريا هوساوي، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، وفراس البريكان، إضافة إلى التركي ميريح ديميرال، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو الأجانب المنتظمين مع منتخبات بلادهم.

ويفتتح الأهلي مبارياته بعد استئناف دوري روشن السعودي، بمواجهة الفتح 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 12 نقطة.