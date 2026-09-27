القدساويون يمنحون ريتيجي جائزة الشهر

اختارت جماهير نادي القادسية، الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لاعبًا لشهر «أغسطس»، وذلك تقديرًا لمساهمته التهديفية خلال انطلاقة الموسم الرياضي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وشارك ريتيجي في جميع مباريات فريقه الخمس في دوري روشن السعودي وكأس الملك، في الشهر ذاته، سجّل خلالها أربعة أهداف، وحقق الفريق أربعة انتصارات.

وكان ريتيجي حاضرًا في التشكيلة التي افتتحت المشوار في الدوري، وحقق فوزًا على الشباب 3ـ1، في الجولة الأولى قبل أن يفتتح رصيده التهديفي في كأس الملك، بعد أن سجّل هدفين من الأهداف الخمسة التي هزت شباك الطائي، غاب بعدها عن التسجيل في الخسارة أمام الاتحاد دوريًا، وعاد إلى التسجيل أمام نيوم من ركلة جزاء، أسهمت في فوز الفريق 2ـ0، واختتم وسجل ضد الفيصلي، في المباراة التي انتهت 3ـ1.