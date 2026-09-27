فيصل يعوض غياب صلاح أمام جنوب السودان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، انضمام أسامة فيصل، لاعب فريق البنك الأهلي الأول لكرة القدم، لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال الاتحاد في بيان على حسابه بـ«فيسبوك»: «انضم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي لمعسكر منتخب مصر، على أن يخوض التدريبات مع الفريق، الأحد، ويسافر مع البعثة ‌إلى جنوب السودان لمواجهتها الثلاثاء المقبل».

وأوضح ‌إبراهيم ⁠حسن، مدير المنتخب المصري، ⁠خروج محمد عبد المنعم من القائمة المشاركة في المباراة بسبب إجراء اللاعب مسبقًا جراحة في الرباط الصليبي والتحذيرات الطبية من اللعب على أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الاصطناعي بناء على تقرير طبي من ناديه نيس الفرنسي.

وذكر الاتحاد المصري للعبة، السبت، أن محمد صلاح قائد المنتخب ‌لن يتوجه إلى جنوب ‌السودان بسبب إجراء المباراة على أرضية من ‌النجيل الاصطناعي.

وكشف في البيان عبر حساباته ‌على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قرر إراحة محمد صلاح من مباراة جنوب السودان المقرر لها 29 سبتمبر، ‌بسبب أرضية ملعب المباراة.

وشارك صلاح أساسيًا في مباراة أنجولا الجمعة ⁠الماضي، لكنه ⁠لم يكمل اللقاء بعدما قرر حسن استبداله في منتصف الشوط الثاني.

وتابع الاتحاد: «تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنجولا على عدم لعب مباراة جنوب السودان، وفضل الجهاز الفني ذلك حفاظًا على اللاعب».

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بتعادل سلبي مخيب للآمال مع ضيفه الأنجولي في الجولة الأولى.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليتقاسما المركز الثاني خلف مالاوي متصدرة المجموعة الثانية بعد فوزها 2ـ1 على ضيفتها جنوب السودان.