الرئيسية / الصورة .. قصة

نهائي الوثب العالي

2026.09.27 | 03:10 pm
احتضن ملعب «ميزوهو بارك»، الأحد، نهائي منافسات الوثب العالي، المنظم ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» في اليابان (رويترز) و(الفرنسية)
نهائي الوثب العالي

نهائي الوثب العالي

نهائي الوثب العالي

نهائي الوثب العالي