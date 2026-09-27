نهائي الوثب العالي

احتضن ملعب «ميزوهو بارك»، الأحد، نهائي منافسات الوثب العالي، المنظم ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» في اليابان (رويترز) و(الفرنسية)