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نهائي الوثب العالي
2026.09.27 | 03:10 pm
احتضن ملعب «ميزوهو بارك»، الأحد، نهائي منافسات الوثب العالي، المنظم ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» في اليابان (رويترز) و(الفرنسية)
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