الرئيسية / الصورة .. قصة

حصة بلجيكية

2026.09.27 | 03:12 pm
استعد لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، الأحد، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، الإثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية)
حصة بلجيكية

حصة بلجيكية

حصة بلجيكية

حصة بلجيكية

حصة بلجيكية