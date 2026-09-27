حصة بلجيكية

استعد لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، الأحد، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، الإثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية)