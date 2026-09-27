الموهبة مورا ينقذ المكسيك أمام كولومبيا

منح جيلبرتو مورا، لاعب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم رافائيل ماركيز مدربه الجديد تعادلًا في مباراته الأولى بعد توليه مهمة قيادة الجهاز الفني أمام كولومبيا.

وسجل مورا ابن الـ 17 عامًا، التعادل أمام كولومبيا في المباراة التجريبية التي انتهت 1ـ1، في بالتيمور.

وكان مورا الذي أصبح بالفعل أصغر لاعب في كأس العالم 2026، قد سجل هدفه الأول مع منتخب «إل تري» في الدقيقة 62، بعدما تلاعب بالمدافع الكولومبي جون لوكومي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك ألفارو مونتيرو بتسديدة قوية.

وارتدى لاعب الوسط الهجومي لنادي تيخوانا القميص رقم 10 للمرة الأولى، في مشاركته الدولية الـ13.

وكانت كولومبيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة العاشرة. وبعد تمريرة من ريتشارد ريوس على الجهة اليمنى، ارتقى لويس سواريز مهاجم سبورتينج البرتغالي ليحوّل عرضية متقنة برأسه إلى الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم.

وكان بإمكان المكسيك إدراك التعادل قبل الاستراحة، إذ سدد روبرتو ألفارادو كرة ارتطمت بالقائم، قبل أن ترتد الكرة أمام أرماندو جونزاليز الذي سددها في العارضة. وعاد مهاجم أولمبياكوس اليوناني ليصيب القائم مرة أخرى بعد دقائق قليلة.

وقال ماركيز عقب المباراة: «نعرف بالفعل إمكانات جيلبرتو. سنحميه وسنساعده على التطور»، في ظل متابعة عدد من أكبر الأندية الأوروبية للموهبة الشابة.

واستعادت كولومبيا السيطرة على مجريات اللعب بعد خروج مورا، لكنها لم تتمكن من تحقيق الفوز. وارتدى جون أرياس أيضًا القميص رقم 10 للمرة الأولى، بعد أن تركه شاغرًا النجم خاميس رودريجيز عقب اعتزاله اللعب الدولي أخيرًا.

كما شهدت المباراة الظهور الدولي الأول لكل من كيفن فيبيروس وماتياس أوروبيسيو مع المنتخب الكولومبي.

وحافظ الكولومبيون على سجلهم الخالي من الهزائم أمام المكسيك للمباراة الخامسة تواليًا، محققين أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد.