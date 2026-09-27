راسل بعد جائزة أذربيجان: واثق من انتصاراتي

كشف جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، عن ثقته في قدرته على المنافسة على الفوز في كل سباق من ​الآن فصاعدًا، وذلك بعد عودته إلى مستواه المعهود بفوزه بسباق جائزة أذربيجان الكبرى.

وقال راسل الذي نجح في ‌حرمان الهولندي ماكس ‌فيرستابن، سائق ريد بل، من التجاوز خلال معظم المراحل ​الأخيرة ‌من ⁠السباق: «أعتقد ​أنني لم ⁠أفقد ثقتي بنفسي مطلقًا، حتى خلال اللحظات الصعبة، كنت أعلم ‌أن هناك سببًا وراء تراجع أدائي، كما تعلمون، مرت أربعة سباقات منذ العطلة، كنت في الصف الأمامي في ثلاثة منها، وصعدت إلى منصة التتويج في ثلاثة من أصل أربعة سباقات، أشعر ‌أنني قادر الآن على المنافسة على الفوز أسبوعًا بعد الآخر».

وأكد راسل أن تركيزه ينصب على الفوز في كل سباق من دون التفكير في اللقب، على أقل تقدير في الوقت الجاري، مضيفًا: «لو أن الموسم بدأ اليوم، أو منذ العطلة الصيفية، أشعر بقوة أنني كنت سأكون قادرًا على المنافسة هناك ​هذا الفارق الكبير، ​لذا، أنا لا أسعى وراء اللقب، أحاول الفوز بكل سباق، وليحدث ما هو مقدر له أن يحدث».

وقلص الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى الفارق النقطي بين راسل وأنتونيلي، المتصدر، في صدارة الترتيب العام من 81 نقطة، إلى 66 نقطة.